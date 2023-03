Accidente tren heridos Virginia: ¿Hay peligro para la comunidad?

Cuatro locomotoras y 22 vagones vacíos descarrilaron en el condado de Summers, cerca de New River. La locomotora principal, que transportaba a un conductor, un ingeniero y un aprendiz de ingeniero, se incendió y los miembros de la tripulación estaban siendo evaluados y tratados por lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la compañía, según la Agencia The Associated Press.

La compañía de trenes mencionó que una locomotora desocupada estaba parcialmente en la vía fluvial donde se derramó una cantidad desconocida de combustible diesel y aceite, dijeron las autoridades. Los equipos ambientales estaban desplegando medidas de contención. Archivado como: Accidente tren heridos Virginia