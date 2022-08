“Varios invitados reportaron dolor de espalda después de viajar en El Toro esta noche. Cinco invitados fueron llevados a un centro médico local para su evaluación. La atracción está cerrada para inspección”, dijo Gabriel Darretta, un vocero de del parque de Six Flags.

Los hechos ocurrieron la noche de este jueves en el parque de diversiones más conocido de los Estados Unidos, Six Flags Great Adventure, donde los equipos de primeros auxilios tuvieron que llegar inmediatamente tras ser reportado un accidente en la Montaña Rusa, según USA Today .

Accidente Six Flags heridos. Lo que parecía ser un día agradable en el parque de diversiones se convirtió en una noche de terror para algunos visitantes que terminaron en el hospital, tras salir lesionados de la atracción conocida como ‘El Toro’. Esto después de que el juego mecánico sufriera un accidente el cual dejó múltiples heridos.

Inmediatamente, los encargados de Six Flags cerraron temporalmente a El Toro, mientras se realizan las investigaciones correspondientes de que fue lo que sucedió el jueves por la noche. Algunos testigos cuentan que solo escucharon un fuerte golpe y como uno de los vagones de la Montaña Rusa iba suelto. Archivado como: Accidente Six Flags heridos

Cabe mencionar que ‘El Toro’ es una de las montañas rusas de madera más rápidas y altas de todo el mundo, incluso se ha mencionado que este juego alcanza velocidades de 112 kilómetros por hora con una caída inicial de 53 metros de altura. Archivado como: Accidente Six Flags heridos

“Cada vez es más difícil contratar mano de obra calificada”

Tras el incidente, algunos expertos dijeron que la compañía con sede en Arlington, Texas, está luchando para contratar y mantener a los técnicos veteranos que inspeccionan y mantienen el equipo, como informó el portal New York Post.

“Cada vez es más difícil contratar mano de obra calificada para mantener nuestra infraestructura y atracciones”, escribió a principios de este mes un usuario de Reddit que afirma ser un empleado de Six Flags. “Solo estamos contratando cuerpos en este momento para llenar los puestos, y eso no es bueno. La seguridad va a sufrir”. Archivado como: Accidente Six Flags heridos