Trágico accidente de helicóptero en Houston: confirman cuatro víctimas mortales ( VIDEO)

Anoche, un trágico accidente aéreo cobró la vida de cuatro personas, entre ellas un niño, en Houston, Texas.

Un helicóptero se estrelló contra una torre de comunicaciones, provocando una explosión que derribó la estructura.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., causando una detonación que se escuchó a kilómetros, según medios locales.

El alcalde de la ciudad, John Whitmire, confirmó que el impacto afectó a varias viviendas cercanas.

MYSTUDIO HTX security camera caught the moment a helicopter crashed into a radio tower in Houston’s Second Ward, East End at 7:51:19 PM. #helicopter #helicoptercrash #houston #breaking #breakingnews #houston #secondward #mystudiohtx #jaymarroquin @KHOU @abc13houston @KPRC2 pic.twitter.com/rap61Xr0XN

— Jay Marroquin (@JayMarroquin) October 21, 2024