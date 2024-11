Avión se estrella en el aeropuerto de New Hampshire

Un avión monomotor Challenger II se estrelló el miércoles por la mañana en el Aeropuerto Municipal de Concord, Nueva Hampshire, sin dejar heridos.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:55 a.m., según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

A bordo del avión solo se encontraba el piloto, un hombre de 71 años originario de Hillsborough.

Las autoridades señalaron que la causa principal del accidente fue una puerta que se abrió poco después del despegue.

