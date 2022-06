Zuria Vega El Refugio: Ana Claudia Talancón cuéntanos sobre las semejanzas que tienes con tu personaje Victoria

“La verdad es que soy una leona a la hora de proteger a mi familia, hay veces que me cuesta pelear por mí, pero no me cuesta absolutamente nada pelear por ellos. La valentía que tiene Victoria es algo con lo que también me identifico, me considero una mujer muy valiente, porque muchas de las cosas que he hecho en mi vida las he hecho con mucho miedo”.

Durante la entrevista Ana Claudia menciona las principales características que tiene en común con su personaje de la serie “El Refugio”: “Pero aún así me he aventado a hacerlas y ya luego te das cuenta que si la vida te puso en ese momento es porque puedes atravesarlo, te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensaba”.