Zunilda Hoyos Méndez, la “Mujer Hulk” fue asesinada a martillazos

La reconocida fisicoculturista colombiana Zunilda Hoyos Méndez, conocida internacionalmente como la “Mujer Hulk”, fue encontrada muerta en su residencia en la Costa del Sol, España, el pasado jueves.

El trágico hallazgo, que ha conmocionado al mundo deportivo, apunta a un crimen de pareja que terminó en suicidio, según People en Español.

Zunilda Hoyos, de 38 años, fue hallada sin vida en su hogar en la urbanización Higueron West, en Fuengirola, Málaga, el 14 de junio.

Según las autoridades, su esposo, Jarrod Gelling, de 45 años, también fue encontrado muerto en el mismo lugar.

BREAKING: OnlyFans Star “She‑Hulk” bodybuilder Zunilda Hoyos Méndez brutally beaten to death with a hammer in Spain. Husband found dead – suspected murder-suicide. She had planned to leave him.

Colombian fitness influencer and OnlyFans star Zunilda “Amy” Hoyos Méndez, known… pic.twitter.com/7FpOjcQOy7

— MAGAgeddon (@MAGAgeddon) June 21, 2025