Trump sorprende compartiendo fotos con Zohran Mamdani en redes sociales

El presidente Donald Trump reforzó la percepción de una reunión amistosa con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al difundir una serie de imágenes que mostraron un encuentro distendido en distintos espacios de la Casa Blanca.

Para muchos de los partidarios del futuro alcalde, este escenario contrastó con los temores iniciales de una posible emboscada televisada durante la cita del 21 de noviembre.

En lugar de confrontación, Trump optó por elogios, destacando la actitud del neoyorquino y su visión para la ciudad.

Las fotografías publicadas por Trump mostraron a ambos caminando por diferentes áreas de la residencia presidencial, incluyendo una toma frente a una pintura del presidente Franklin D. Roosevelt, creador del New Deal.

Las imágenes apuntaron a transmitir cercanía en un contexto político donde reuniones entre figuras de perfiles tan distintos suelen estar cargadas de tensión.

La selección del escenario y los ángulos contribuyó a fortalecer la idea de una cita sin choques, algo que sorprendió a parte del entorno de Mamdani que anticipaba una dinámica más confrontativa.

El propio hecho de que Trump difundiera cuatro fotografías sugiere que buscaba enviar un mensaje claro sobre la naturaleza del encuentro.