Mamdani reafirma críticas al presidente Trump pese a reunión cordial en la Casa Blanca

Zohran Mamdani mantiene sus críticas al presidente Donald Trump tras una reunión cordial en la Casa Blanca.

Mamdani mantiene críticas firmes

Reunión cordial sin cambios

Trump no altera postura El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que no ha cambiado su postura sobre el presidente Donald Trump tras la reunión que ambos sostuvieron en la Casa Blanca, reiterando que sigue considerando al mandatario un fascista y una amenaza para la democracia. En una entrevista con “Meet the Press” de NBC, la presentadora Kristen Welker preguntó directamente a Mamdani si aún cree que el presidente es un fascista y un riesgo para las instituciones democráticas. El alcalde entrante respondió que mantiene por completo sus declaraciones anteriores, según USA Today. Zohran Mamdani reafirma críticas firmes al presidente Trump Mamdani says he still thinks Trump is a ‘fascist’ after friendly meeting https://t.co/S62VtveFlu — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 23, 2025 Recordó que incluso en su discurso de victoria del 4 de noviembre afirmó que el presidente ha participado en ataques a la democracia estadounidense y representa a un “fascista” y un “déspota”. TE PUEDE INTERESAR: EE. UU. pide publicar registros del gran jurado de Epstein Welker también mencionó en la entrevista un momento ocurrido durante la reunión en la Oficina Oval, cuando un periodista le preguntó a Mamdani si seguía considerando a Trump un fascista, como había expresado en el pasado.

Al intentar responder, y mientras Mamdani permanecía de pie junto al presidente sentado en el Resolute Desk, Trump intervino con una broma. “Está bien, puedes decir ‘sí’ sin más”, comentó el presidente. “Es más fácil. Es más fácil que dar explicaciones. No me importa”. Mamdani señaló en la entrevista que, después de ese comentario, respondió con un “sí” firme a la pregunta del periodista. “Eso es algo que he dicho en el pasado y lo digo hoy”, afirmó Mamdani durante su aparición televisiva. Aunque existen múltiples definiciones, el texto menciona que muchos expertos coinciden en que el fascismo combina nacionalismo extremo y militarismo, usualmente acompañado de un culto a la personalidad alrededor de un líder.

Primeras repercusiones tras la reunión en la Casa Blanca Mamdani calls Trump a ‘fascist’ while parroting Islamist-Marxist talking points like a George Soros NPC with a broken script. pic.twitter.com/OthDHR5X3s — MAG🔫1775🇺🇸 (@realMAG1775) November 23, 2025 La entrevista en NBC fue la primera aparición nacional de Mamdani después de su encuentro con el presidente en Washington, una reunión que llamó la atención por el tono cordial entre ambos políticos pese a meses de tensiones. En semanas previas, Trump criticó fuertemente al alcalde electo en numerosas publicaciones en redes sociales, donde lo calificó de comunista y “loco” durante la campaña que concluyó con la amplia victoria de Mamdani. Aun así, el encuentro en la Casa Blanca mostró un intercambio diplomático y una actitud abierta entre ambos. Mamdani insistió en que no ha moderado sus opiniones sobre el presidente, pero aseguró que eso no impide la posibilidad de cooperación si se trata de atender los problemas más urgentes de la ciudad.

Lo que busca la nueva administración Los altos costos de vivienda, cuidado infantil y alimentación fueron temas centrales de la campaña de Mamdani y siguen siendo prioridad para su futura administración. El alcalde electo destacó que uno de los puntos que más valoró en su conversación con el presidente fue la disposición a hablar sin evitar los desacuerdos ni las políticas que han generado tensiones. “Lo que más aprecié de la conversación con el presidente fue que no nos cortamos la cabeza al hablar de los puntos de desacuerdo ni de las políticas que nos han traído a este punto”, dijo Mamdani.

Agregó que también buscaban enfocarse en “cómo sería posible presentar un análisis conjunto de la crisis de asequibilidad para los neoyorquinos”. Meta description: Mamdani reafirma sus críticas al presidente Donald Trump tras una reunión cordial en la Casa Blanca y analiza posibles áreas de colaboración sobre la crisis de asequibilidad en Nueva York.