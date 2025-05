Zelensky busca respaldo internacional antes de la llamada Trump-Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, aprovechó su visita a Roma con motivo de la misa de inauguración del papa León XIV para mantener encuentros clave con líderes de Estados Unidos, Europa y Canadá.

La cita se da en la antesala de una crucial llamada entre Donald Trump y Vladímir Putin programada para este lunes.

Esto en un nuevo intento por alcanzar un alto el fuego en la guerra de Ucrania.

Así lo informa CBS.

VP Vance meets with Ukrainian President Zelenskyy for first time since Oval Office argument | Click on the image to read the full story https://t.co/ko9R1u2InN

— WLWT (@WLWT) May 18, 2025