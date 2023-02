Zelensky advierte lo peor sobre China y Rusia ante la guerra

“Para nosotros, es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado. Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible”, declaró Volodymr Zelensky al diario alemán Die Wel, según el medio de The Sun.

“Pero sí veo una oportunidad para que China haga una evaluación pragmática de lo que está sucediendo aquí. Porque si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial, y creo que China es consciente de eso”, añadió a sus declaraciones donde advirtió de un gran conflicto bélico. Archivado como: Zelensky advierte sobre China.