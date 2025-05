Zelenski propone reunión trilateral con Trump y Putin para poner fin a la guerra

Zelenski propone reunión trilateral

Rusia acumula tropas en Sumi

Pide sanciones contra Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, planteó este miércoles una reunión trilateral con Donald Trump y Vladimir Putin como vía para avanzar hacia la paz.

La propuesta surge mientras Rusia intensifica su actividad militar cerca de la región ucraniana de Sumi.

Zelenski sugirió que está dispuesto a dialogar en cualquier formato, bilateral o trilateral, con tal de lograr resultados concretos.

«Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos prefieren una reunión trilateral, no me molesta. Estoy listo para cualquier formato», declaró.

Zelenski insiste en impulsar la paz

Putin, sin embargo, ha rechazado propuestas anteriores para reunirse, incluyendo una invitación en Turquía.

Desde el Kremlin, se condicionó un eventual encuentro a la existencia previa de algún tipo de “acuerdo”.

Donald Trump también expresó su inconformidad con la falta de avances entre las partes.

Según trascendió, Trump ha manifestado su frustración por la imposibilidad de alcanzar una solución desde la invasión rusa en 2022.