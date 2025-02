Zelenski propone la creación de un Ejército europeo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este sábado a los líderes europeos a crear unas Fuerzas Armadas conjuntas.

Esto para fortalecer la seguridad del continente frente a Rusia y garantizar que Europa tenga un papel clave en la toma de decisiones geopolíticas globales.

Especialmente en el marco de su relación con Estados Unidos.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenski hizo un llamado a la acción inmediata de la Unión Europea y otras naciones aliadas, argumentando que la defensa de Europa no puede depender exclusivamente de la asistencia militar de Washington.

«Ha llegado el momento de crear las Fuerzas Armadas de Europa», afirmó el mandatario ucraniano ante un auditorio compuesto por líderes políticos, altos mandos militares y expertos en defensa.

🚨JUST ANNOUNCED: Zelenskyy Calls for the Creation of an ‘Army of Europe’ at Munich Security Conference.

“The time has come that armed forces of Europe must be created”pic.twitter.com/WqOK3SqCm1

— AJ Huber (@Huberton) February 15, 2025