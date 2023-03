El cantante hizo esa sorprendente revelación

Confesó que le afectó mucho enterarse de eso

¿Cómo fue que engañaron a Zabdiel?

Las polémicas siguen surgiendo en el mundo de la industria musical y esta vez se trata del exintegrante del grupo lationamericano CNCO, Zabdiel quien reveló ante todos sus seguidores que no es el papá de la hija que él creía que era suya. Todos quedaron sorprendidos.

Lo anterior después de que el artista a finales del año pasado diera a conocer que se había convertido en padre junto con su pareja Talitha Ghetti quien también es cantante, sin embargo, ahora todo ha dado un giro muy diferente, ¿Cómo fue que se dio cuenta?

Zabdiel destruido

Por medio de su cuenta de Instagram (@zabdieldejesus) el artista decidió revelar a través de un video que la hija que creía suya en realidad no lo era: “Yo usualmente no hago videos así viendo hacia cámara, pero lo que les quería decir creo que lo tengo que decir así de frente”, comentó para dar inicio con el clip.

Posteriormente él explicó que hace varios meses atrás él había hecho el anuncio de que era papá: “Pues resulta que hace unos… No sé cuánto tiempo, pero hace un ratito me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña”, confesó. ARCHIVADO DE: Zabdiel revela hija