Durante cuatro días, Yzabella luchó, se negaba a morir. Pero no resistió, los proyectiles causaron daños severos y poco a poco apagaron su vida. Su novio se recupera satisfactoriamente.

Los responsables del ataque a Yzabella Pérez y su novio huyeron y de ellos, hasta ahora no hay rastros ni descripción física. A sus víctimas las trasladaron a un hospital cercano de la zona.

“En este momento, no tenemos mucha información sobre el sospechoso… la investigación está en curso”, dijo la portavoz del alguacil del condado de San Bernardino, Gloria Huerta. “Los detectives están buscando un vehículo de cuatro puertas, de color oscuro que pudo haber estado involucrado”, acotó la funcionaria.

Yzabella Pérez “tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación”

El dolor y la impotencia se percibe en toda la comunidad. A Yzabella la describen como una niña hermosa, “amorosa, que tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación”, escribió Joseph Girard, un amigo de la familia.

“Quienquiera que haya hecho esto, tomó una vida inocente. Tomó algo que no se puede devolver. Ya no se puede recuperar. Busque en lo profundo de su alma y sepa que es por su culpa”, se lamentó el padre de la joven, quien no quiso identificarse.