Yuri muerte Alejandro Iriarte: “Realmente sí me sorprendió muchísimo”

Fue a través de una en el programa de Ventaneando, donde la reconocida cantante reveló que se encontraba en shock tras la muerte de Alejandro Iriarte. Durante el programa recordó cómo fueron los momentos que pasó a su lado, cuando estaba casada con Fernando Iriarte.

“Realmente sí me sorprendió muchísimo. Realmente para mí sí fue un shock. No sé el motivo, se dicen tantas cosas, que se quitó la vida, que si fue un infarto, de eso no puedo yo decir nada porque no he hablado con Maxine, no me ha contestado el teléfono desde que ocurrió esta tragedia y la entiendo perfectamente”, dijo Yuri. Archivado como: Yuri muerte Alejandro Iriarte