Yuri revela adicción a la intimidad en impactante entrevista; ¿no ha podido controlarlo? (VIDEO)

La cantante y su falta de precauciones

Lo más sorprendente fue la admisión de Yuri de que, mientras mantenía relaciones con diferentes hombres, nunca tomó medidas para protegerse.

En sus propias palabras, «Nunca me cuidé, no sé cómo no quedé embarazada. Dios desde ese momento estaba de mi lado. Y yo me acosté con mucha gente».

Este pasaje de la entrevista ha generado un sinfín de reacciones, desde la incredulidad hasta la admiración por la suerte que, según Yuri, la acompañó en esos momentos.

Aunque la cantante negó haber sido ninfómana, reconoció que estuvo muy cerca de esa condición.