Yuri deja al descubierto los secretos de Paquita la del Barrio y da detalles de su último dueto

El mundo de la música regional mexicana está de luto tras la muerte de Paquita la del Barrio, quien falleció a los 77 años en su casa de Xalapa, Veracruz.

La noticia de su partida sorprendió a sus seguidores, ya que no se había reportado que estuviera grave de salud.

Según informó su familia, la intérprete se acostó a dormir la noche del domingo y la mañana siguiente ya no despertó.

Su representante, Francisco Torres, pidió respeto ante el dolor de la familia y señaló que los servicios funerarios podrían llevarse a cabo en Veracruz.

Yuri hace revelación sobre Paquita

En medio de las muestras de cariño y homenajes, la cantante Yuri compartió detalles inéditos sobre los problemas de salud que enfrentaba Paquita.

La intérprete de «Maldita primavera» reveló que Paquita le confesó que no se sentía bien, pero tenía miedo de acudir al médico.

«Ella me contó que estaba enferma de sus piernas, que sufría mucho, platicamos poco tiempo pero me dijo que no se sentía bien, que físicamente no se sentía bien», relató Yuri.

A pesar de las insistencias de la veracruzana para que se revisara con un especialista, Paquita prefería evitarlo.