Yulianna Peniche rompió el silencio tras ser expulsada de «Los 50»

Recuerda que MundoNOW te invita a no perderte el podcast« Ángeles en tu Mundo » de la mano de Geovana Aispuro, dando clic AQUÍ .

«ME SENTÍ LUCHADORA»

Tranquila y alegre, pero con la emoción palpable en sus palabras, Yulianna comenzó hablando sobre su salida del programa.

«Soy una mujer de retos, soy ruda, buena onda pero cuando me ponen a competir me vuelvo loca.», mencionó Yulianna

Yulianna también compartió los retos a los que se enfrentó en el programa.

«Me partí el alma para no salir, sentenciaba y me aventé con todos. Me sentí luchadora», aseguró la nacida en la capital mexicana.