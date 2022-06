Pero ahora, el ‘oscuro pasado’ de la víctima se conoce o así al menos indica el periodista de entretenimiento Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que Yrma Lydya habría abusado de la confianza de su ex pareja robándole muchas cosas, además de que supuestamente su mamá María Jimenez la habría ofrecido al mejor postor.

Y es que el historial del asesino de Yrma Lydya ya salió a relucir con este escándalo en donde se asegura que dos ex esposas murieron de formas extrañas, además de que es una persona que se ostentaba como abogado y no obtuvo el título hasta la edad de 70 años, así como nexos con personas influyentes pero con antecedentes muy dudosos.

“De repente, cuando terminan, porque ella le pone el cuerno a Carlos Quiñones, le dice Carlos ‘pues vete de la casa, yo me voy, toma tus cosas, vete de la casa, ahorita regreso, voy a trabajar’, le robó todas sus cosas, trajes, relojes y demás, le vació la casa a Carlos, en lo que Carlos regresaba, entonces había una demanda ya penal en contra de ella”, dijo.

Por si fuera poco, Gustavo Adolfo Infante comentó que no sólo había sido vendida, sino también tenía mucho historial de robo en sus anteriores parejas, por lo menos con el dueño de Radio 13, aunque también ‘cantaba muy bien y tenía mucho talento’, pero no había despuntado en el mundo de la música.

María Jimenez, madre de Yrma Lydya, apareció en el entierro de su hija exigiendo justicia por su asesinato, pero no contaba con que al mismo tiempo, el periodista de espectáculos dijera una supuesta y dura verdad, sobre que aparentemente había vendido a su hija: “A ella (Yrma Lydya), a esta muchacha, la estaban ofreciendo, su mamá la andaba ofreciendo, la vendía, yo lo escuché”, precisó.

“Ella es un ángel ahora. Está volando y cantando… Era maravillosa y talentosa, tenía todo por hacer en la vida”, dijo la señora Maria, a quien los medios de comunicación no le cuestionaron sobre lo dicho por el periodista de entretenimiento sobre que aparentemente tenía denuncias de robo y la había vendido.

Aunque estos datos no se le cuestionaron a María Jiménez, mamá de Yrma Lydya, la señora sí pidió justicia por su hija durante la ceremonia de sepultura en el panteón Dolores de la ciudad de México: “Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune todo esto ni para todas las mujeres que han sido lastimadas”, comentó.

La gente comenta sobre la edad y las decisiones de la víctima

Ante la edad y la rara relación de “No parecía de 22, se veía con un poco más de edad, sigo sin entender que hacía con ese viejo tan feo, tiene una cara de maldito que no puede con ella”, “Pues que estómago para aguantar”, “Pero el mismo dijo que el trabajo en Radio Trece de 1997 al 2007 y que el dueño de radio trece era novio de esta chica, y el los veía porque trabajaba ahí, entonces si hacemos cuentas, cuantos años tenia ella cuando anduvo con el dueño de radio trece?”.

Más personas reaccionaron: “Que tipo de nefasto sea verdad o mentira ya muerta la muchacha no tiene porque decir esas infamias yo no se porque imagen tiene a este tipo”, “Fuera lo que fuera e hiciera lo que hiciera, eso no le da derecho a nadie a quitarle la vida. Ya nada mas faltaba que dijera “que se lo merecía “ muy mal”, “La familia de la víctima debe poner un alto y las asociaciones de víctimas, ese personaje se dedica a acabar con reputaciones y lo más grave hace negocio de una tragedia”, comentaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO GUSTAVO ADOLFO INFANTE SOBRE YRMA LYDYA.