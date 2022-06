¿La golpeó?

Otra de las versiones sobre la denuncia, apunta a que la cantante indicó que las agresiones por parte del hombre comenzaron la noche del 19 de diciembre de 2021, alrededor de las 22:00 horas, cuando acudieron al restaurante Charco de las Ranas. En el lugar, el hombre comenzó a golpearla y llamarla de forma despectiva para después seguir el maltrato en la casa que compartían, indicó TVNotas.

“Al estar junto a la taza del baño (en su domicilio) saca una pistola que siempre trae en su bolsa de mano que él siempre carga, la cual empuña con su mano derecha y me pone el cañón de la pistola en la frente y me dice que me quiere matar, y después me la quita y me da un golpe con ella en la cabeza”, indicó el medio de TVNotas.