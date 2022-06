Tenía más sueños que cumplir

“La culminación de mi carrera. Indiscutiblemente el reconocimiento del público, el que a la gente le guste lo que yo hago. El reconocimiento total del público”, expresó en la entrevista concedida para un canal local. Pero ha sido un comentario el que conmovió a los internautas, pues Yrma Lydya deseaba sentir el aplauso “en vida”

Yrma Lydya tenía proyectos en mente y ganas de seguir brillando hasta destacar en la música regional, uno de ellos era grabar un nuevo álbum con el que pudiera “contender frente a frente con Ángela Aguilar” en la música. “Va a haber algunos que me conozcan, otros que no, pero no me van a ver a mí van a ver a las GranDiosas.”