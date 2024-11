La estrella del rap, Young Thug se declara culpable de terrible crimen en Atlanta

La estrella del rap de Atlanta, Young Thug, evitó la prisión el pasado jueves al cambiar su declaración a culpable en el juicio penal más extenso en la historia reciente de Georgia.

Este inesperado giro trajo un cierre sorprendente a un proceso que ha mantenido la atención de los observadores judiciales durante casi dos años.

Young Thug, cuyo verdadero nombre es Jeffery Lamar Williams, enfrentaba múltiples cargos graves relacionados con drogas, armas y conspiración en una pandilla callejera.

Al aceptar la culpabilidad, el rapero podría haber enfrentado una condena considerablemente larga en prisión, pero la jueza de la Corte Superior, Paige Whitaker, decidió conmutar su sentencia.

