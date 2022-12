Yonathan Cordero habla en exclusiva para Mundo Now

El hispano revela como su hijo perdió el brazo gracias al tren

¿Cómo lograron que las autoridades de EEUU les dieran asilo? Yonathan Cordero tragedia tren. Para unos el tren de la esperanza, la esperanza de conseguir el sueño americano…. pero para muchos otros el tren de la tragedia…La tragedia en el caso de la familia de Yonathan Cordero, porque tuvieron que pagar el ‘boleto’ más caro que cualquiera puede imaginar. Sin embargo lo peor lo estaría aguardando en México, para ser exactos en Torreón, una ciudad en la que él, su esposa Wileska, su sobrino Erik y su pequeño niñito de apenas 1 año 8 meses Allison, vivieron el peor momento de sus vidas hasta ahora. Yonathan de 28 años creía que lo peor había pasado cuando tuvo que cruzar el Tapón del Darién, una temida región entre Panamá y Colombia, para dejar atrás a su natal Venezuela. Los momentos de ese viaje por la peligrosa selva fueron tan duros, que el hispano ni siquiera quiere recordarlos. Pero valdrá la pena la espera… valdrá la pena todo el sacrificio? Para Yonathan y su familia, sí, pues ellos buscan lo mejor para su hijo. Yonathan Cordero y la tragedia que ocurrió en el tren En entrevista exclusiva con MundoNOW, Yonathan explica el momento en que junto a su esposa, su niño Alisson y su sobrino trataron de trepar al tren y cómo un pastor los ayudó. En su intento por subir, Yonathan le pasó su bebé a su esposa, pero el pequeño cayó a las vías y la máquina le pasó por encima de su bracito derecho. En ese momento Yonathan y su familia gritaron y lo levantaron como pudieron. “Íbamos a tomar el tren que va a Piedras Negras cuando nos pasó lo que nos pasó, en el momento en que nosotros íbamos abordar el tren, yo primeramente me monté y me bajé a ver si encontrábamos otro vagón. En ese momento mi esposa se monta y yo le doy al niño, cuando me estoy montando me doy cuenta que el tren no tenía de donde agarrarnos arriba, mi esposa estaba buscando de donde agarrarse y el tren arrancó y lastimosamente se le cayó el niño en medio del tren”, revela el hispano.

Yonathan Cordero tragedia tren: ¿Cómo perdió el brazo su bebé? Yonathan cuenta cómo corrió con su bebé en brazos, desesperado porque nadie los ayudaba y su bebé tocándole su cara Yonathan, dice que ese día fue una verdadera pesadilla llevaron al niño a la Cruz Roja, donde los doctores pudieron contener la hemorragia, pero no lograron salvar su bracito. Y cuenta con la voz entrecortada como corrieron con su bebé lleno de sangre en brazos “Gracias Dios el tren iba muy suave que nada más alcanzó a pisar su brazo derecho y el bebé perdió su brazo en ese momento, pero mi sobrino que estaba abajo no se había montado en el tren y yo le grité que me lo sacara, por que yo no iba poder alcanzarlo. Pero él como como pudo sacó a mi bebé, luego un pastor que se apellida Ramírez nos brindó apoyo y nos llevó hasta la Cruz Roja”.

Yonathan Cordero tragedia tren: Su llegada a los EEUU Después de varios días en el Hospital General de Torreón, donde la solidaridad de los laguneros se hizo presente con pañales, ropita y comida para los papás, finalmente los doctores dieron de alta a Alisson. Pero la historia tomó un rumbo inesperado y Yonathan y su familia no se dieron por vencidos y la luz de pronto llegó a sus vidas. El venezolano explica cómo le hicieron para llegar a Ciudad Juárez, luego cruzar a McAllen, Texas y cómo lograron que las autoridades de EEUU les dieran asilo. Asimismo relata cómo es que llegaron a Nueva York. “Para poder llegar a Nueva York me tocó estar en la frontera de CD. Juárez, ahí logré entregarme a migración del otro lado del muro y me hicieron un proceso breve. De ahí me trasladaron hasta McAllen, Texas, ahí fue donde migración me hizo otro proceso legalmente y me dieron una direccion donde me iba a ubicar. De ahí me dirigí hasta San Antonio, Texas y me trasladaron hasta Nueva York”.

¿Cómo han sido tus días en Nueva York? Y es que se entregaron a las autoridades de Estados Unidos y les dieron asilo. En este momento se encuentran en Nueva York.

2022 fue uno de los años con más muertes de inmigrantes, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional más de 830 migrantes murieron en la frontera sur de Estados Unidos, un récord que supera el total del año pasado, sin embargo la necesidad de muchos hispanos es mayor y el número de inmigrantes que quieren cruzar en busca de su sueño americano crece cada día. "Gracias Dios el niño está bien, el cambio de semblante aquí está bastante bien, mucho mejor de lo que estaba, aquí se la pasa divirtiendose a cada rato y comiendo. Estamos en ese proceso, buscamos un ID que uno tiene que sacar aquí y hacer cursos para poder encontrar un trabajo estable".

Continúa vigente el Título 42 El caso de Yonathan es aislado, pues justo en estos días miles de migrantes esperan en la frontera sur de Estados Unidos a que llegue a su fin el denominado Título 42, una orden impartida desde la era Trump que permitía a las autoridades migratorias expulsiones rápidas. Aunque se preveía que la polémica ley finalizara el 21 de diciembre, el Supremo estadounidense tomó la decisión de extender la política Título 42 que expulsa de manera inmediata a migrantes por razones sanitarias, lo cual levantó críticas y preocupación entre activistas e indocumentados en el norte de México que esperaban la eliminación de dicha norma para poder acceder al asilo en aquel país.

Atravesar el Darién Y es que unos 243.681 migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, en lo que va de año en su camino hacia Norteamérica, según cifras oficiales divulgadas este viernes por la Cancillería panameña. Esta cifra, cuando faltan menos de dos semanas para cerrar 2022, es histórica y deja muy atrás la de 133.726 transeúntes que atravesaron el Darién en 2021, los 8.594 en 2020 – cuando las fronteras estuvieron cerradas a causa de la pandemia de la covid – y 30.055 en 2016, durante la crisis de migrantes cubanos.

Los problemas de los inmigrantes El éxodo venezolano ha liderado el flujo migratorio por el Darién, con 149.826 venezolanos, seguido de los ecuatorianos, 27.921, haitianos 20.000, y cubanos, 5.821, según la cifras actualizadas hasta este viernes. El movimiento migratorio por el Darién disminuyó de forma abrupta después que el Gobierno de EE.UU anunciara en octubre pasado una nueva política según la cual todo venezolano que entre a ese país habiendo cruzado de manera irregular la frontera de México y de Panamá, será expulsado a territorio mexicano. Además, los expulsados serán excluidos del programa que dará estatus legal en Estados Unidos por dos años a 24.000 venezolanos que lleguen en avión y con patrocinadores. La peligrosa selva del Darién ha sido durante décadas utilizada por personas procedentes de todo el mundo que viajan de forma irregular hacia Estados Unidos, pese a los graves peligros que entraña por su entorno salvaje y por la presencia de grupos del crimen organizado.