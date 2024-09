Yolanda Andrade y Montserrat Oliver lloran muerte de ser querido

Montserrat Oliver recordó a Amor.

Yolanda Andrade lamentó su pérdida.

Amor fue una compañera leal.

Durante el más reciente programa de Montse y Joe, Montserrat Oliver se puso emotiva al recordar la muerte del “amor incondicional” de su compañera y amiga, Yolanda Andrade.

La presentadora destacó que dudó en tocar el tema en el programa. No quería romper en llanto ni entristecer a Andrade tras su reciente pérdida.

Sin embargo, finalmente decidió compartir con el público la noticia. Montserrat reveló la muerte de Amor, la perrita que años atrás había regalado a Yolanda Andrade.

«Me acordé de algo que no hemos hecho aquí pero no sé si toco el tema o no porque alguien muy importante en nuestras vidas, fue alguien que estuvo en este sillón sentada muchos, muchos años y si digo voy a llorar», dijo al inicio del programa.