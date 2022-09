“Si, a mí me perdonaron y yo perdoné. Ahorita si, porque no tengo pareja”, dijo sin poder evitar sonreír, pero lo que nadie se imaginaría es que, después de que le preguntaran que es lo más loco que ha hecho por amor, el nombre de Verónica Castro saldría a relucir (Archivado como: Yolanda Andrade revela ‘secreto’ de Verónica Castro).

“Fui a buscar a Verónica (Castro) a París y me bajé del avión y la empecé a buscar y la encontré”, respondió Yolanda Andrade a la pregunta de que es lo más loco que ha hecho por amor: “No me dijo en qué hotel estaba ni dónde estaba, entonces nos peleamos y ella estaba en París. Yo llegué con mi maletita y estuve por las calles y la encontré”.

Yolanda Andrade pide que la desmientan

Antes de terminar de revelar el ‘secreto’ de Verónica Castro, Yolanda Andrade pidió que le desmintieran su historia: “Me dije a mí misma que no podía ser que yo haya viajado hasta allá durante 14 horas sin saber dónde estaba (Verónica Castro) con la corazonada porque, no sé, fue bien loco, y mira que no estoy diciendo nada malo, estoy contando lo más emocionante y bonito que he hecho por amor: ir a buscarla para decirle: ‘aquí estoy, te amo'”.

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta entrevista: “Y si si fuera cierto, Verónica diciendo: ‘ya supérame'”, “Que necesidad de estar exponiendo algo que evidentemente la otra parte no quiere que se sepa”, “Verónica fue el amor de su vida que no deja de hablar de ella ¿o está aún dolida que hayan terminado?”, “La señora Yolanda ya no sabe de que más hablar para darse a notar, por que ya ni un papel de actriz tiene” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).