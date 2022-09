Sin embargo, millones de fanáticos no podrán ser testigos del momento porque el juego sólo podrá ser visto por los suscriptores de AppleTV+ que compró a la MLB el derecho de transmisión de varios partidos, incluido el de esta noche, a las Grandes Ligas (MLB por siglas en inglés), según medios locales de prensa locales. Archivado como: Yanquis Vs Boston.

¿Cederán Apple y la MLB?

Es por esa exclusividad que no será visto por el canal YES de los Yankees, y de acuerdo con el New York Post, los intentos de YES con funcionarios de Apple y la MLB para llegar a un acuerdo que les permita transmitir el juego localmente, para que así Apple mantenga la exclusividad en el resto del país, han sido infructuosos.

“Pido a Apple y a la MLB que lleguen a un acuerdo justo con YES Network para que los fanáticos puedan ver lo que todos esperamos que se convierta en historia esta noche”, reiteró James. Es improbable que Apple ceda porque aspira a convertirse en la primera cadena de transmisiones deportivas en número de suscriptores, y partidos como el de esta noche le hacen potencialmente ganar un buen número de socios. Archivado como: Yanquis Vs Boston.