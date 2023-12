Yannick Strickler y su esposo esperan su primer bebé y revelan el sexo

Revelan género del bebé

‘Destapan’ su nombre

Método de concepción no confirmado

Por medio de sus redes sociales, Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso compartieron que esperan a su primer bebé, además de revelar el sexo.

De acuerdo con información de Univisión, el hijo del actor René Strickler dio a conocer esta noticia una semana después de su primer aniversario de bodas.

Cabe destacar que esto tomó por sorpresa a varias personas cercanas a la pareja, que no había dado señales de que se convertirían en papás.

Tanto Yannick como Manuel subieron fotos y videos a sus historias de sus respectivas cuentas de Instagram.

«Sí cásense, se siente bien bonito»: Yannick Strickler

En su publicación más reciente, Yannick Strickler, que espera a su primer bebé, compartió su felicidad por su primer año de casado.

Con un video de unos cuantos segundos de duración de su boda con Manuel Alonso, el hijo de René Strickler aprovechó para decir lo siguiente:

«No me canso de decir que es el día que más amado me he sentido en mi vida! Gracias a todos por estar ahí, por sus muestras de amor, amistad y apoyo».

Además, agradeció tanto a su familia como a la de su esposo, que estuvieron igual de emocionados que ellos.