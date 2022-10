Según indicó The Associated Press, el segundo juego de la serie divisional de la Liga Americana entre los Yankees y Cleveland fue pospuesto el jueves debido a un pronóstico de lluvia. Se le reprogramó para la 1:07 de la tarde de este viernes .

Una posposición por lluvia en Nueva York dejó a los Guardianes sintiéndose como en casa, informó la agencia The Associated Press. El mal clima que se ha registrado en los últimos días, dificultó el proceso de hacer posible el juego e informaron cuándo volverá a realizarse el próximo encuentro entre estos equipos.

En anteriores ocasiones, los encuentros por parte de estos equipos se han visto cancelados y en una de las ocasiones, fue por un brote de la COVID-19; en otra ocasión, declararon que las tormentas provocaron la cancelación de los juegos; por ello, los fanáticos no han dudado en señalar que se encuentran en espera de cumplir sus sueños y poder estar en un partido de sus equipos favoritos.

¿Esperaban que el mal clima mejorará?

Grandes Ligas tomó la decisión más de siete horas antes del primer lanzamiento, que estaba programada para las 7:37 de la noche, indicó The Associated Press. La decisión fue difundida en redes sociales, donde señalaron que el juego aunque no se canceló se está considerando las condiciones climáticas para poder llevarlo a cabo.

Los sorprendentes Guardianes, el equipo más joven de las mayores, vieron pospuestos nueve de sus juegos en casa durante esta temporada, debido a las inclementes condiciones meteorológicas en Cleveland, señaló AP.