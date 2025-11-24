Yankees buscan ajustar su presupuesto para 2026

Hal Steinbrenner afirmó que desea reducir la nómina de los Yankees para 2026, aunque sin comprometer la competitividad.

Hal Steinbrenner, dueño de los New York Yankees, dejó claro que su deseo para 2026 es reducir la nómina salarial respecto a los 319 millones de dólares gastados en 2025.

Aunque reconoció que aún es temprano para definir cifras, admitió que preferiría un presupuesto más bajo, siempre y cuando el equipo pueda seguir compitiendo por un campeonato.

Sus declaraciones se producen tras otra temporada sin título y en medio de cuestionamientos por el funcionamiento del club.

La factura de 2025 y las explicaciones del dueño

Steinbrenner explicó que, pese a lo que se percibe públicamente, los Yankees no obtuvieron beneficios económicos en 2025.

Rechazó la idea de que el club haya ganado dinero y señaló que los 700 millones de dólares reportados en ingresos no cuentan la magnitud de los gastos estructurales de la organización.

El dueño subrayó costos anuales elevados, como los 100 millones de dólares que deben pagarse a la ciudad de Nueva York cada 1 de febrero, además de inversiones en desarrollo, scouteo, analítica y ciencias del rendimiento.

Según su visión, el gasto total convierte en erróneas las estimaciones sobre supuestas ganancias.

Además, lamentó que los Yankees nuevamente fallaran en momentos clave.

La eliminación ante Toronto en la Serie Divisional de la Liga Americana extendió a 16 años la sequía sin títulos.

Steinbrenner señaló que las desconcentraciones, especialmente en corrido de bases, fueron determinantes, tanto que derivaron en el despido del coach de primera base Travis Chapman.

Pese al ruido generado tras la eliminación, defendió al mánager Aaron Boone, a quien describió como competente y con tareas bien ejecutadas, atribuyendo el fracaso a la falta de rendimiento de los jugadores durante octubre.

Los movimientos del club y las necesidades pendientes

Los Yankees proyectan una nómina de 278.1 millones de dólares para 2026, cifra que ya contempla un impuesto por superar el umbral del equilibrio competitivo.

Para seguir ajustando la plantilla, el equipo ha tomado decisiones relevantes en esta etapa de receso.

Entre ellas, ofreció una oferta calificada a Trent Grisham, firmó al lanzador zurdo Ryan Yarbrough y decidió no ofrecer contrato a cinco relevistas, incluidos Mark Leiter Jr. e Ian Hamilton.

La directiva continúa evaluando la necesidad de sumar otro jardinero, con el jardín izquierdo como prioridad.

También deberán reforzar el bullpen, que podría perder a Devin Williams y Luke Weaver.

Aunque Steinbrenner evitó hablar de nombres concretos, dejó abierta la puerta para que Brian Cashman actúe con libertad si surge una oportunidad beneficiosa.

El debate sobre gastar más y el futuro financiero

Steinbrenner reiteró que gastar más dinero no garantiza un campeonato. Subrayó que, aunque los Yankees suelen ubicarse entre las nóminas más altas, existe una correlación débil entre inversión y títulos.

En ese contexto, dijo estar dispuesto a considerar un tope salarial siempre y cuando venga acompañado de un piso mínimo para que todas las franquicias compitan en condiciones razonables.

El ejecutivo mencionó que algunos aficionados, especialmente en mercados pequeños, están convencidos de que sus equipos comienzan cada temporada con pocas posibilidades reales de avanzar lejos.

Para Steinbrenner, esa percepción afecta al deporte en general y merece ser discutida.

De momento, el club navega entre la necesidad de reforzarse y la intención de reducir gastos.

La clave, según su dueño, será encontrar equilibrio sin comprometer la competitividad.

