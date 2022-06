Yalitza Aparicio sorprende con baile al estilo regional mexicano en TikTok

Yalitza Aparicio baile TikTok: No es la primera vez que la actriz mexicana se muestra bastante segura de sí misma en redes sociales, pues luego de entrar en un conflicto con sí misma por un tiempo, en donde fue duramente criticada por sus orígenes y por su imagen, por fin la actriz de Roma, está empezando a sentirse bien consigo misma.

Desde que conocimos a Yalitza por la película ‘Roma’ del director mexicano Alfonso Cuarón, la actriz se convirtió en un foco de críticas para muchas personas, pero con el paso del tiempo, Yalitza ha confesado en varias entrevistas que ya no está dispuesta a hacerle caso a las críticas y planea continuar con su vida.

Yalitza posó en traje de baño

Hace unas cuantas semanas, Yalitza posó para un fotógrafo, el cual aprovecho para tomarle unas fotos a la orilla del mar. Las bellísimas fotos veraniegas salieron de lo más bonitas, pues podemos ver a Aparicio posando de diferentes formas en 3 fotos diferentes. Luciendo su larga cabellera y un corto bikini de varios colores pastel.

En la descripción, Yalitza aprovechó para describir lo que sentía, además de confesar que por fin se animó a mostrarse tal y como es, a pesar de las duras críticas que suele recibir. “Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen…pero siempre hablo de amor propio, y la verdad, es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. #amorpropio. PD. No hemos dejado las tlayudas. En Oaxaca es imposible dejar de comer”, escribió la actriz mediante Instagram. Archivado como: Yalitza Aparicio baile TikTok