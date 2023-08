Yahritza y Su Esencia desatan controversia con sus declaraciones

Ante tales declaraciones, diversos usuarios en redes sociales han manifestado su descontento hacia la agrupación.

Las críticas apuntan a que sus palabras reflejan una actitud despectiva hacia la gastronomía mexicana en general.

«Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros», dijo Yahritza.

«Se escuchan las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito», opinó la vocalista sobre el estado de México.