Yahritza y su Esencia revelan por qué prefieren hablar en inglés

Yahritza y su Esencia solo quieren hablar en inglés.

Integrante de la banda revela la razón.

Continúa la controversia con los hermanos.

Yahritza y su Esencia no han dejado de estar en el ojo del huracán desde que se originó la polémica con México.

Y es que se han dado a conocer momentos más cuestionables sobre los hermanos Martínez.

Uno de ellos fue cuando la más joven del grupo -Yahritza- le comentó a una entrevistadora que no le hablara en español.

Han salido a la defense de la cantante, pues uno de sus hermanos ha explicado por qué prefieren tener entrevistas en inglés.

No quiere hablar en español

Un video difundido en TikTok muestran a la joven cantante pidiendo que no le hablen en español.

En el video, se puede observar a la integrante de Yahritza y su Esencia con otra mujer entablar una pequeña discusión.

Pero lo más llamativo es cuando Yahritza, al escuchar a la entrevistadora hablar en español, le pide que no lo haga.

«No me estés hablando en español, no me estés hablando en español, por favor», expresa la cantante.