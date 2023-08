Además, dijeron que la comida mexicana no es de su agrada por unas cuestiones ‘culinarias.

Mencionaron que tienen preferencia por Estados Unidos y no tanto para México.

No les gusta la comida mexicana

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos”

“Allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, señaló Armando, el mayor.

“Para mí también es la comida (lo que no me gusta) porque yo soy bien delicado”, agregó Jairo.

“Y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.