Un cambio de rumbo tras la polémica

«A mí me encanta México, me encanta, es la neta; si ustedes no me quieren creer, pues no me crean y ya», afirmó la cantante de apenas 16 años en una transmisión en Instagram.

Aunque esta declaración buscaba enmendar el daño causado, la opinión pública se mostró escéptica.

Muchas personas consideraron que se trataba de un intento por minimizar el daño y resguardar su imagen, ante todo esto, la reacción del público mexicano no se hizo esperar.

Yahritza se arrepiente, pero las redes sociales se inundaron de comentarios críticos dirigidos hacia la banda y sus integrantes.