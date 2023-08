¿Yahritza le falta el respeto a la Virgen de Guadalupe?

Esto no fue del agrado de los usuarios que no dudaron en lanzar comentarios negativos para la polémica agrupación que ha dado de qué hablar.

Yahritza y Su Esencia en la polemica

Cabe recordar que, hace unos días la agrupación que interpreta ‘Frágil’ fue ‘cancelada’ en México después de despreciar su comida, comparándola con la de Estados Unidos.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos», dijo uno de los integrantes

«En Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, agregó Armando, hermano de Yahritza en una entrevista.

“Casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso. También la soda aquí está cómo, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá”, comentó Jairo.