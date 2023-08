Por ello ofrecieron una disculpa si ofendieron a alguien, pues argumentaron que no era su intención.

Mencionaron que no les gusta la capital mexicana por todo el ruido de la ciudad.

Yahritza exhibida hablen español: Nuevamente criticada

Recientemente un video difundido en TikTok muestran a la joven cantante haciendo otro acto cuestionable.

En el video, se puede observar a la joven cantante y a otra mujer entablar una pequeña discusión.

Pero lo más llamativo es cuando Yahritza, al escuchar a la joven hablar en español, le pide que no lo haga.

“No me estés hablando en español, no me estés hablando en español, por favor”, expresa la cantante.