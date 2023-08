Esto generó el descontento de los mexicanos ya que también mencionaron que no les gusta estar en el país azteca,

La agrupación Yahritza y su Esencia no dejan de generar controversia tras menospreciar a México.

No quieren que les hablen en español

Yahritza, la menor del grupo, fue severamente criticada por pedir en una entrevista que no le hablen en español.

La entrevistadora le dijo a la cantante que ya que hace música en español, no debería exigir que le hablen en inglés.

Lo que generó una pequeña discusión entre las dos y enojo entre la comunidad internauta por sus palabras.

«No me estés hablando en español, no me estés hablando en español, por favor», expresa la cantante.