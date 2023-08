Yahritza y Su Esencia aparecen comiendo comida mexicana

Los gestos de Yahritza y Su Esencia

Muchos recuerdan la imagen en redes sociales de la artista haciendo gestos de desagrado cuando un vendedor le da un refresco en una bolsa.

Ante esta situación, la misma Yahritza habló al respecto, asegurando que su reacción nunca fue de asco y menciona que ella lo pidió en una bolsita.

“No era como que ‘ay, qué asco’, no era así», fueron las palabras de la cantante al defenderse sobre la reacción al ver el refresco en bolsa de plástico.

«Cuando me graba, siempre le hago una cara, siempre me está grabando y ahí salió con la bolsa… y se miró mal, pero no era porque ‘ay, me da asco’ con malicia”, agregó.