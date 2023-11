Ximena Duque se encuentra devastada y tiene que tomar decisión importante

¿Qué hará?

En situaciones como estas, los dueños de mascotas se enfrentan a decisiones extremadamente difíciles y donde no saben qué camino seguir.

«A mí no me gusta poner nada por aquí negativo, o sea uno cuenta el 1% de su vida por aquí», destacó Duque en sus historias de Instagram.

«Y a mí honestamente no me gusta poner nada negativo, pero yo sé que de pronto alguien me va a escribir algo que me ayude a tomar una decisión», indicó.

«Yo siempre en cuestión de decisiones sigo mi instinto, sigo mi corazón», confirmó ante la situación que está ocurriendo en poco tiempo.