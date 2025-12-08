Xabi Alonso frena el regreso de Mastantuono

Xabi Alonso explicó que Franco Mastantuono aún no está listo para volver pese a superar su pubalgia. Aquí los detalles.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó por qué Franco Mastantuono aún no ha vuelto a jugar pese a que ya superó la pubalgia que lo dejó fuera desde el 1° de noviembre.

Aunque el argentino ha vuelto a las convocatorias, el entrenador dejó claro que todavía no está listo para regresar a la acción.

El contexto deportivo del club añade presión: la derrota ante Celta por 2-0 y la proximidad del duelo de Champions ante el Manchester City han puesto bajo observación al técnico vasco, cuyo futuro se analiza dentro de la directiva.

La postura de Xabi Alonso: “Tiene que trabajar más”

Tras la caída frente a Celta, Alonso explicó que Mastantuono atraviesa una fase de reacondicionamiento físico luego de superar la pubalgia.

El técnico describió así el estado del mediocampista:

“Franco está recuperando la forma todavía”.

“Tiene que trabajar y entrenar más”.

Pero también señaló que está “cada vez más cerca” de volver a tener minutos.

Mastantuono ya aparece en las convocatorias, lo que indica que su retorno está próximo, aunque Alonso insiste en que el jugador debe alcanzar el ritmo necesario para su sistema, especialmente tras el impacto que tuvo su lesión en la presión ofensiva del equipo.

La derrota ante Celta agudiza la presión sobre el entrenador

La caída en el Bernabéu encendió alarmas en la directiva. Según informó ESPN, Florentino Pérez se reunió con parte del club para analizar el mal momento del equipo y la continuidad de Alonso.

El 3-0 reciente ante Athletic había devuelto calma, pero la derrota ante Celta se consideró un retroceso significativo. El duelo ante el Manchester City por Champions es visto como un punto clave para determinar el rumbo inmediato del proyecto.

Zidane y Arbeloa, opciones en caso de cambio

Algunas voces consultadas por ESPN también señalan la baja forma de varios futbolistas, pero la directiva ya contempla posibles sustitutos si la situación se deteriora.

Nombres mencionados:

Zinedine Zidane, sin equipo desde su última etapa en el Madrid.

Álvaro Arbeloa, actualmente al frente del Castilla.

Aunque ambos lucen como alternativas lógicas, el club no descarta “una sorpresa” si el escenario se complica.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026