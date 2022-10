Los Wolves se enfrentaron contra Nottingham Forest

El encuentro llevó a la victoria a los Wolves

Quedaron en el número 17 de la Premier

¡WOLVES SE LLEVA LA VICTORIA! En un emocionante encuentro, los Wolves se enfrentaron contra Nottingham Forest en el Molineux Stadium, debido a la Premier League que en estos instantes está liderando el Arsenal. El partido comenzó con un emocionante arranque por parte de ambos equipos y culminó con una rara victoria.

Los equipos se prepararon y a través de redes sociales, se notó la emoción de la afición, quienes no dudaron en demostrar su apoyo a los competidores para obtener la ansiada victoria. Al igual, se dio a conocer que el equipo local no tuvo un entrenador durante el encuentro y por ello, señalaron que fue una de las razones que sorprendió a los aficionados.

WOLVES VS. NOTTINGHAM FOREST

Wolverhampton se apresuró a regodearse después de ganar su pelea por el descenso con el rival de Midlands, Nottingham Forest, informó The Associated Press. El encuentro, que se llevó a cabo en el Molineux Stadium fue considerado intenso y una contienda inesperada debido a que el equipo local no tenía a su alrededor a su Director Técnico.

Fue Ruben Neves, quien notó desde el punto de penalti y aseguró el triunfo para los Wolves con un marcador de 1-0 en el Molineux Stadium, informó NBC Sports. Con esta victoria, los Wolves obtuvieron 9 puntos y llegaron al puesto 17 en la tabla de la Premier League, quedando por dos puntos por encima de los Southampton, destacó el portal de noticias.