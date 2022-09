No pasó mucho tiempo para que el exintegrante de CD9, en pleno viaje de descanso en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en México, reaccionara a esta polémica declaración, aunque nadie se hubiera imaginado que lo haría de la forma en la que lo hizo y que le ganó todo tipo de mensajes en sus redes sociales .

En varias ocasiones, a William Valdés se le vinculó sentimentalmente con la joven originaria de Guatemala, por lo que Pedro Prieto no dejó escapar la oportunidad para preguntarle a Cesia respecto a este tema, solamente que el conductor español le preguntó sí el cubano no jugaba para otra liga, a lo que ella respondió: “Yo creo que de las dos”.

Nacido el 10 de enero de 1994 en La Habana, Cuba, William saltó a la fama antes de cumplir los 20 años de edad al formar parte del desaparecido grupo de pop CD9, en el que estaba acompañado de Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Freddy Leyva.​ El joven artista no duró ni un año.en esta boyband mexicana.

Como se mencionó líneas arriba, el actor y conductor cubano se encontraba en San Miguel de Allende, pero eso no fue pretexto para que, luciendo gafas para protegerse del sol y un vistoso sombrero, escribiera: “Dicen que soy Bi…”, para que segundos después hiciera la aclaración: “Bi…en fiestero” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Lo que se ve no se pregunta”

No pasó mucho tiempo para que seguidores, aunque también detractores, de William Valdés reaccionaran a este video de apenas unos cuantos segundos donde aseguró que si es ‘bi’, pero ‘bien fiestero’. Así como le llegaron cientos de mensajes de apoyo, otros no dudaron en criticar con todo al exintegrante de CD9.

“Lo que se ve no se pregunta”, “No está muy lejos de la realidad”, “Lo que se ve no se juzga”, “No mi ciela, aclarales que no te gusta el pescado”, “Bi… bien enclosetada! Públicamente porque tus cercanos te recogen las plumas”, “Yo siento que eres pasiva entrona y con lugar”, “Sal del clóset, si te andabas comiendo al finadito (refiriéndose al ejecutivo de televisión, Alberto Ciurana)”, “A simple vista se ve que eres bien pasita (sic)”, se puede leer en algunos comentarios.