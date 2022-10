Tras haber confirmado su salida de Venga la Alegría, William mencionó que este viernes se iba a despedir de sus compañeros, y agregó que se encuentra como agente libre: “Efectivamente, mañana me despido de Venga La Alegría. No he tenido ningún contacto sobre eso. Ahora si soy como free agent y puedo trabajar cuando quiera. Espero que me llegue una oportunidad pronto”, dijo el conductor de TV.

"Estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios, con esta oportunidad que me llegó en un momento que no tenía para dónde ir. Este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México. Las ganas de yo levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela con ustedes no tiene precio", expresó con lágrimas en los ojos.

Por último, el artista de 28 años no pudo contener el llanto y manifestó: "Me despido de Venga la Alegría y los quiero mucho y muy agradecido con esta oportunidad que me dieron, fui y soy muy feliz, y como dice Sergio Sepúlveda, este es el mejor trabajo del mundo", fueron las palabras de despedida. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Rompe el silencio

Durante la entrevista en los premios ‘Elliot Awards’ el presentador reveló cómo fue que recibió la noticia de que ya no seguiría en el proyecto de Venga la Alegría y agregó que al él no le dijeron nada: “Me acaban de avisar hace como unas cinco horas, llamaron a mi mánager, ni me llamaron a mi, pero no pasa nada. Mañana vamos con la mejor actitud, a cerrar ese ciclo”.

"Por lo menos me están dejando despedirme, en otros programas nunca me dejaron. Estoy agradecido. Me dijeron que sigo siendo parte de Azteca, aunque la verdad no creo. Esta noticia es mi aguinaldo, me llegó por sorpresa", concluyó el conductor cubano.