William Valdés confirma sospechas de su salida de Venga La Alegría

En respuesta a una de las preguntas que le realizó un reportero sobre que era lo que se llevaba de su participación en el programa de TV Azteca, William dijo: “Me llevo una gran familia, creo que estando en Venga La Alegría y estando en Azteca, me confirma que si se puede hacer una familia en esta industria, que es muy cañón. Me ha pasado que trabajé en otros proyectos y ya ni tengo contacto con mis ex compañeros”, detalló.

“No he tenido ningún contacto sobre eso. Ahora si soy como free agent (libre de agencia) y puedo trabajar cuando quiera. Espero que me llegue una oportunidad pronto”, fueron algunas de las otras palabras que detalló el cubano respecto a su salida de Venga La Alegría.

“Esta noticia es mi aguinaldo, me llegó por sorpresa”

Finalmente, el conductor ofreció los detalles de como se llevó a cabo su despido, y sorprendentemente ni siquiera le avisaron a el: “Me acaban de avisar hace como unas cinco horas, llamaron a mi mánager, ni me llamaron a mi, pero no pasa nada. Mañana vamos con la mejor actitud, a cerrar ese ciclo”, expresó William Valdés.

“Por lo menos me están dejando despedirme, en otros programas nunca me dejaron. Estoy agradecido. Me dijeron que sigo siendo parte de Azteca, aunque la verdad no creo”. “Esta noticia es mi aguinaldo, me llegó por sorpresa”, concluyó entre risas el conductor. Además enfatizó que ahora será la música su principal interés y se encuentra próximo a sacar otro sencillo en el que espera tener mayor aceptación por el público tras duras críticas en su pasada canción.

Da click aquí para ver la entrevista de William Valdés confirmando su salida de Venga La Alegría