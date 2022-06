En pleno Día del Padre, el cubano de 41 años lanzó una desconcertante imagen en la que luce su anatomía muy bien trabajada y a algunas de sus seguidoras no les quedó más que culparlo de perturbar la tranquilidad. “Jesucristo. Uno no quiere pecar”, “provocaste un incendio”, comentaron.

“Mi madre, querido Willy!! Vas a dar un patatús en todas nosotras…”, “TODO LO QUE ME RECETÓ EL DOCTOR!!”, “omg qué hermosa manera de comenzar el día”, “Madre mía! Estoy viendo la octava maravilla del mundo”, “Qué barbaridad, no se puede ser más perfecto”, fueron algunos de los mensajes que enviaron sus fanáticas completamente deslumbradas.

disfrutando con sus hijos

Por lo pronto, William Levy se ha dedicado al trabajo, pero también es cierto que saca tiempo para disfrutar con sus hijos adolescentes. Recientemente, el actor cubano compartió en redes sociales un video con su hija en la que él aparenta permanecer serio, mientras ella baila tratando de animarlo a que se le una. VER VIDEO AQUÍ.

“Esto es lo que hace esta pinc… chiquita. Me tiene loco. Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa de estás conmigo y a mí no me gustan. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara. Y además me dice todo el tiempo que que la haga reír… cuando está aburrida viene y se sienta a mi lado y me dice ‘papiiiiii hazme reír dale’ pinche loca”, comentó William Levy sobre el muy divertido momento con su hija.