Tuvo que pasar más de una semana (luego de que William Levy anunciara su separación por medio de sus historias de Instagram), para que Elizabeth Gutiérrez, su ahora expareja y madre de sus dos hijos, reaccionara y lo hizo con un conmovedor mensaje en sus redes sociales: “Últimamente y por obvias razones, hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!”.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación!!! No me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco!!! Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante!!! El que ve por nuestro bienestar todos los días… deseo siempre lo mejor para él: amor, mucha salud, felicidad… con o sin mí”, dijo en un comunicado por redes sociales. Archivado como: William Levy ‘estalla’ en redes sociales