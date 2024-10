William Levy se cansó y ahora ¿va tras su ex Elizabeth Gutiérrez?

El cubano tiene información ‘delicada’ de la mamá de sus hijos

El actor dijo que no entiende la actitud de la presentadora y actriz

Cuando Elizabeth Gutiérrez se separó de William Levy ella comentó que cuidaría de sus hijos y su familia no hablando nada de la relación con el cubano.

Dicha promesa se rompió a inicios de este año cuando la presentadora y actriz comenzó a ventilar situaciones fuertes que vivió con el actor.

Desde llamadas telefónicas a la policía porque supuestamente William estaba con una mujer en su casa mientras su hija adolescente llegó, hasta problemas con sustancias y armas.

Eso desató un escándalo y el cubano se había mantenido callado, hasta que no pudo más y dio una entrevista en la que dijo lo impensable.

William Levy ya no se contuvo por lo que contó Elizabeth Gutiérrez

William Levy habló con el paparazzo español Jordi Martín y concedió una entrevista para ‘El Gordo y la Flaca‘ diciendo que no entendía a su ex.

«Yo he estado en silencio por respeto a mis hijos pero ya no he podido más», comentó el paparazzo sobre lo que le dijo el cubano.

Según ‘People en Español’, William Levy se sorprendió cuando Elizabeth ventiló los problemas que habían tenido sin importarle que destruyera su carrera.

«Me sorprende porque si ella dice que quiere paz y que quiere la unidad familiar el primer paso que debe hacer es no ir a un plató de televisión a hablar, que se mantenga callada», narró el cubano.