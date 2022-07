Will Smith pide perdón a Chris Rock por la bofetada en los Óscar.

El actor comparte inesperado video en donde se sincera tras lo ocurrido.

Asegura que está arrepentido por lo que hizo en la gala. Will Smith pide perdón. Como olvidar el momento en que la gala de los premios Óscar, se vistió en un momento de tensión para todos los asistentes de la ceremonia. Los comediantes Chris Rock y Will Smith protagonizaron una situación incomoda donde ‘El Príncipe del Rap’ golpeó a su compañero por una broma ‘pesada’ a su esposa. El gran conflicto entre Will Smith y el comediante Chris Rock durante la entrega de los premios Óscar ha dado mucho de que hablar hasta este momento, pues el tema sigue haciendo eco en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, fue algo que sin duda quedará grabado por un buen tiempo. Will Smith reaparece y se pronuncia ante lo ocurrido en los Óscar Luego de lo ocurrido en la gala donde varios famosos fueron galardonados, el tema de la bofetada invadió por completo el internet, y aunque pareciera que ese momento quedó en el olvido, el mismo Will Smith le vuelve a dar vida tras compartir un video en sus redes sociales sobre lo ocurrido en los Óscar. Cuando de celebridades se trata, las redes sociales se llenan de temas que generan miles de comentarios sobre lo que acontece en la vida diaria de las estrellas. Las redes sociales ya son parte de la vida diaria de muchas personas incluyendo a las famosos por lo que Will Smith ha tratado de compartir todo tipo de contenido referente a Chris Rock. Archivado como: Will Smith pide perdón.

Will Smith al fin pide perdón a Chris Rock tras agredirlo Recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de ‘Soy Leyenda’ compartió un inesperado video en donde retomó el tema de la bofetada, en dicha grabación el también comediante optó por disculparse con su colega Chris Rock y con la mamá del artista tras la agresión que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Los Ángeles. El video de Will Smith dura alrededor de 6 minutos, mismos en los que aprovechó para realizar una de las disculpas más elaboradas sobre el incidente, de acuerdo a sus palabras no pidió perdón durante la gala porque se encontraba ‘trastornado’ y agregó que trató de ponerse en contacto con Chris Rock pero este dijo que “no estaba preparado para hablarlo”. Archivado como: Will Smith pide perdón.

Las palabras que el actor ofreció al comediante tras golpearlo “Contactó a Chris y el mensaje que recibió de vuelta es que no estaba preparado para hablarlo. Cuando lo esté, le contactaré”, aseguró Will Smith en su video. “Te diré, Chris, que te pido perdón… Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablarlo”, añadió. “Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y saben, esa fue una de las cosas de ese momento que no me di cuenta, saben que no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas ese momento así que quiero disculparme con la familia de Chris Específicamente con Tony Rock”, expresó Will Smith. Archivado como: Will Smith pide perdón.

“Estoy profundamente arrepentido” “Saben, tuvimos una gran relación, Toni Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable. Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo las complejidades de lo que sucedió en ese momento. No voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que no fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, añadió el actor de Hollywood. “No hay una parte de mí que piense en la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos… Estoy profundamente arrepentido”, continuó expresando Will Smith durante su video en donde externó sus disculpas hacía Chris Rock tras haberlo golpeado en plena entrega de los premios Óscar ante una multitud. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Will Smith pide perdón.