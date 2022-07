A cuatro meses de la cachetada en los Oscar, Will Smith por fin ‘da la cara’

En un video en el que se disculpa con Chris Rock, usuarios notaron un peculiar detalle

¿Todo lo hizo para apoyar a su hijo?

¿Resultó contraproducente? Sin duda, uno de los sucesos que más se recordarán en este año, y durante mucho tiempo, es la cachetada que le propinó Will Smith al comediante Chris Rock durante la pasada entrega de los Oscar luego de que hiciera un comentario desafortunado de su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith.

Haec un par de días, a cuatro meses de ese incidente, el protagonista de películas como Día de la independencia, Hitch y Hombres de negro, por fin ‘dio la cara’ en video, aunque ya había compartido un mensaje en sus redes sociales, para ofrecer una disculpa al humorista, aunque varios usuarios notaron un peculiar detalle y muchos se preguntan si lo hizo para apoyar a su hijo Jaden.

Le preguntan a Will Smith por qué no se disculpó con Chris Rock cuando recibió el Oscar

A punto de llegar a las 3 millones de vistas, el video donde Will Smith le ofrece una disculpa a Chris Rock por haberle dado una cachetada en pleno escenario está disponible en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con cerca de 10 millones de suscriptores.

Dentro de lo que más llamó la atención fue el hecho de que confesara que no se disculpó con el comediante en el momento en que daba su discurso, tras aceptar el Oscar como mejor actor, porque estaba abrumado y ‘estaba todo borroso’: “Me he comunicado con Chris y el mensaje que me devolvió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, se contactará conmigo”.