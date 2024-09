Muere Will Jenings, compositor de My heart will go on de la película Titanic

Will Jennings, compositor de My heart will go on, falleció a los 80 años. Su legado incluye más éxitos musicales

Fallece Will Jennings a los 80 años

Compositor de My heart will go on

Colaboró con grandes artistas Tras su estreno en 1997, la película Titanic se volvió en todo un fenómeno cultural. Hasta ese momento, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos con más de 2 mil millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Cabe destacar que parte de su éxito se debe también a la canción My heart will go on, interpretada por Celine Dion. Lamentablemente, ese viernes 6 de septiembre falleció el compositor de este tema musical, junto a James Horner, Will Jennings. Que en paz descanse, Will De acuerdo con información de El Universal, Will Jennings falleció a los 80 años de edad. El destacado compositor atravesó por problemas de salud en los últimos meses, reportó su editor. TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TRAS REPORTARLO COMO DESAPARECIDO, CONFIRMAN MUERTE DE ACTOR. La hermana del famoso destrozada confirmó la desgracia (FOTO) Como se mencionó anteriormente, murió el pasado 6 de septiembre, aunque no se informó de inmediato. Al momento, no se han compartido las causas del deceso de Will.

Por el tema My heart will go on, Will Jennings y James Horner ganaron un Oscar por Mejor canción original en 1998. Pocos saben que, originalmente, Will no pensó en Celine Dion para esta canción. El compositor tuvo en mente en primer lugar a la cantante noruega Sissel Kyrkjebø. Sin embargo, fue Horner quien invitó a la canadiense con el resultado que todos conocen.

Una destacada trayectoria Aunque podría decirse que ‘My heart…’ es la canción más famosa de Will Jennings, hubo otras que le dieron grandes satisfacciones. Diez años antes, el compositor también ganó un Oscar por el tema Up where we belong de la película An officer and a gentleman. También, escribió junto a Eric Clapton la canción Tears in heaven, la cual Clapton dedica a su bebé fallecido. Will trabajó también con Barry Manilow, Mariah Carey y Whitney Houston, entre otros.

